Мнение: Фамильное древо

03.10.2020, 6:20, Разное

Только недавно изумился, узнав, что дед мой по отцовской линии был, оказывается, старообрядец! Отсюда и имя его такое изысканное – Кондратий Варфоломеевич. Старообрядцы, вишь, давали имена детям по своим старым святцам. Бабка, Антонина Макаревна, была из православных, а дед вишь, как… Я-то его почти не помню – он умер, когда мне было 5 лет.

А так мы, оказывается, были Алексеевы. Прапрадед Алексей сам (!!) выкупился на волю из крепостных, его сын Варфоломей по столыпинскому (!) указу взял в аренду 30 десятин (т о есть – дофига) земли в Тверской области. Тогда полагалось по 5 десятин на “особь мужеска пола”, а у него было 5 сыновей, среди которых и мой дед Кондрат.

А среди тех 30 десятин попала и небольшая роща! Старики в деревне рассказывали, что потому все семейство и стали так называть – “Рощины”. Это вместо “Алексеевых”. По-моему, хорошо получилось: “Рощин” фамилия явно получше. Алексеев – больно уж “никакая”, был бы я Алексей Алексеев, как дурак.

Гражданскую как-то перекантовались, а в НЭП, что называется, “поднялись”. Земли много, на Волге, в хозяйстве – шестеро работящих мужиков, 5 братьев и дед Варфоломей. Была еще одна сестра – Устинья, или “Устюша”, как ее называли в семье. Очень, говорят, было “справное” хозяйство: коровы, лошади, маслобойня своя… Батраков, говорят, не брали – все сами делали.

И вот тут – поразительная вещь: году так 25-м или 26-м этот мой прадед Варфоломей что-то почуял; а ведь казалось бы – неграмотный мужик! Но он как-то понял, что дело пахнет керосином, в деревне ловить нечего: собрал всех братьев на семейный совет и постановил – надо “валить” в город.

Поскольку дело было “до” Великого Перелома (хребта крестьянства) – удалось распродать скот и механизмы по более-менее приличной цене. Дед Кондратий приехал в Москву и тут сумел выучиться на шофера – устроился на платные курсы, за которые заплатил из своей доли (по другой версии – его этому выучили в Армии, куда “забрили” на какое-то время). По тем временам шофер был – как нынче летчик “Боинга”. Очень престижная профессия.

Взяли его возить какого-то московского партийного босса на “Форде”. Он рассказывал отцу, что тогда – в 20-х – ездили так: он за рулем, “босс” садился сзади, а на переднее сиденье садился… автомеханик! То есть Шура Балаганов с его обязанностями “бортмеханика” – это вовсе не шутка Ильфа-Петрова, так тогда ездили. По необходимости: если машина ломалась по дороге (что случалось часто) – механик с водителем вылезали и чинили ее вместе – автосервисов же тогда не было!

На работе деду выдали импортную (американскую!) “шоферскую куртку” – очень теплую, меховую, с кучей карманов, на молниях (!!) – вообще невиданное тогда в СовРоссии дело – в общем, шикарную донельзя. Вот эту куртку дед сменял… на комнату в Москве. В Девяткином переулке возле Маросейки. Таким вот образом – через шоферскую куртку – наше семейство и “пустило корень” в столице.

А вот особо верующим дед никогда не был, да. Это бабушка была богомольная. Но дед если и ходил в церковь, то в “свою” – старообрядческую…

И всю войну дед также проработал шофером – боеприпасы возил на передовую. Вообще – всю жизнь, почитай, провел за баранкой. Умер от рака легких – курил чуть ли не с 10 лет…