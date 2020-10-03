 

Мнение: Война в Карабахе. Видео. 02.10.2020

03.10.2020, 6:15, Разное

Видео боевых действий в Карабахе 2 октября 2020 года.

Позиция азербайджанской армии отбитая армянами. Приличное кол-во трупов, которых судя по всему накрыло артиллерийским огнем.

Разрушения в селе Мец Масрик

Разрушения в Степанакерте.

Оттуда же.

Почему стороны не показывают пленных (спойлер – потому что пленных не берут),

Репортаж с занятых азербайджанской армией районов в районе Мадагиза.

Трофеи.

Жители Ирана со своей стороны границы смотрят на идущие боевые действия.

Еще видео работы турецких дронов. Некоторые кадры уже показывали ранее, но есть и новые.

Позиции азербайджанской артиллерии и минометов.

Уничтожение Ан-2. Азербайджанцы говорят, что это армянский БПЛА.

Работа азербайджанских САУ.


По версии Азербайджана, ему удалось добиться небольшого прогресса в приграничных районах. Армяне отрицают это, указывая лишь на первоначальный успех азербайджанцев на юго-востоке Карабаха, а также признавая потерю высот на северо-востоке
Само собой, стороны каждый день уничтожают врагов тысячами, а технику сотнями. В итоге, доверия к официальным заявлениям МО Азербайджана и МО Армении не особо много. Полное торжество принципа "пиши поболе, чего их басурман жалеть".


Населенные пункты Карабаха и Армении подвернутые ударам с 27 сентября. За 6 дней войны заявлено 11 убитых гражданских и 19 раненых.


Азербайджан заявил 19 убитых гражданских и 55 раненых.


Сирийские боевики убитые в Нагорном Карабахе.


Трофейный флаг армянского 193-го батальона ВДВ.


Уничтожение армянской палатки.


Разрушения в Мартуни. Репортаж Аббаса Джумы – по ссылке https://riafan.ru/1317462-martuni-gorod-kotoromu-bolno-reportazh-abbasa-dzhuma фото и видео из атакованного города.


Степанакерт.


Протесты Вашингтонских армян у Белого Дома.


Окопы в районе Мартуни.


Осмотр сильно поврежденного Т-90С ВС Азербайджана.


Трофейные консервы.


Армянские волонтерки.


Убитые азербайджанские солдаты.

С
Сербская трактовка – Косово-Сербия, Арцах-Армения.


Новости хвастовства.


Минутка патриотизма. Азербайджан-Турция-Пакистан.


Здесь и на заглавной фотографии трофейный БТР-82А ВС Азербайджана. Машина получила сильные повреждения вместе с двумя подбитыми танками Т-90С.
Рядом с БТРом можно увидеть труп члена экипажа.


3 трофейные БМП, которые армяне приспособили под свои нужды. Машины были захвачены армянами после разгрома одной из азербайджанских колонн в первый день войны.

Источник: Colonel Cassad



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