 

Стал известен размер штрафов за нарушение правил по удаленке в Москве

03.10.2020, 6:08, Новости дня

Московские организации, которые не переведут на удаленку треть работников, могут оштрафовать на 300 тыс. рублей, сообщил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«Сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей составляет от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей. В случае причинения вреда здоровью человека либо совершения правонарушения повторно на должностных лиц будет наложен административный штраф от 300 до 500 тыс. рублей, на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток», – передает РИА «Новости» слова Данчикова.

Напомним, московских работодателей обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленку 30% сотрудников.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве начнут вводить санкции против предприятий, нарушающих требование о переводе части сотрудников на удаленку.

В четверг Собянин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» заявил, что рекомендации московских властей перевести сотрудников в режим удаленной работы не дали почти никакого эффекта.



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