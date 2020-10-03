 

Убитая в Киеве сотрудница посольства США оказалась женой военного пресс-атташе

03.10.2020, 6:08, Новости дня

Сотрудница посольства США на Украине, найденная с проломленной головой около железной дороги в Киеве, оказалась женой военного пресс-атташе, сообщили СМИ.

– На Украину уже вылетели федеральные агенты США, которые вместе с нашими правоохранителями будут расследовать смерть американки. У женщины остались четверо детей и муж. По информации ТСН, он – военный пресс-атташе, – говорится в сообщении на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН).

По данным телеканала, здание судмедэкспертизы, куда привезли тело женщины, охраняют полицейские.

Напомним, по данным киевского управления национальной полиции Украины, сотрудницу посольства США избили в Киеве, она скончалась в больнице. В нападении подозревают мужчину, которому на вид 30-40 лет, его разыскивает полиция.

По данным СМИ, погибшую звали Санвер Никаело, и ее мог сбить поезд, когда она осуществляла пробежку возле железной дороги. При этом украинские правоохранители заявили, что пока не установили, было ли произошедшее несчастным случаем или злым умыслом. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве.



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