Азербайджан сообщил о планах Армении отправить на фронт женщин

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03.10.2020, 6:08, Новости дня

Армянская армия из-за недостатка личного состава формирует женский батальон для отправки в зону боевых действий, сообщил руководитель пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

Даргяхлы заявил, что «противник, понесший большие потери в результате ожесточенных боев в последние дни, испытывает серьезную нехватку личного состава», и якобы причиной этого, «наряду с большим количеством жертв, является деморализация личного состава ряда частей вооруженных сил Армении на передовой и участившийся отказ многих военнослужащих воевать», передает «Интерфакс».

По его словам, министерством обороны Армении уже сформирован женский батальон, который укомплектовывается личным составом.

Напомним, в воскресенье началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Президент РФ Владимир Путин, французский лидер Эммануэль Макрон и американский президент Дональд Трамп призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



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