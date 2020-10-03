 

Разработчик «Спутника V» посоветовал привиться коллегам заболевшего Трампа

03.10.2020, 5:48, Новости дня

Разработчик отечественного «Спутника V», глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал коллегам американского президента Дональда Трампа, заболевшего COVID-19, привиться российской вакциной.

«Думаю, что они все-таки со своим президентом там разберутся. Дай бог, чтобы у них там было все хорошо. Хорошо бы его было провакцинировать (российской вакциной), между прочим!», – передает РИА «Новости» слова Гинцбурга.

На уточняющую ремарку о том, что Трамп уже сдал положительный тест на коронавирус, эксперт обратил внимание на других представителей власти в Штатах, указав, что «там есть и вице-президент».

Он также посоветовал воздержаться от алкоголя в период вакцинации, поскольку он помешает выработке антител.

«Разумно можно, но кто в день выпивает по полстакана или стакан виски, у тех очень трудно индуцировать нормально протективный иммунный ответ. Для тех, кто хочет провакцинироваться, нужна антиалкогольная кампания», – сказал Гинцбург.

Отрицательно на выработку антител, как сказал эксперт, влияет любой спирт, в том числе вино и пиво.

Ранее стало известно, что Трамп и первая леди США заболели коронавирусом. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс.

Между тем американские ученые из Корнеллского университета назвали президента США главным распространителем дезинформации о коронавирусе.



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