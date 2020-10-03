Трамп заболел COVID-19, Янукович проиграл апелляцию по делу о госизмене. Главное за день

03.10.2020, 5:35, Новости дня

Янукович проиграл апелляцию по делу о госизмене

Киевский апелляционный суд 2 октября оставил в силе приговор Оболонского райсуда Киева беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене. Прокурор сказал, что экс-президент официально считается осужденным. Адвокат Януковича заявил, что решение обжалуют в Верховном Суде.

Украина не будет предоставлять военную помощь ни одной стране, сказал Зеленский

Народный депутат от “Слуги народа” Людмила Марченко 1 октября заявила, что украинская сторона готова предоставить военную помощь Азербайджану.

Сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков отреагировал на ее заявление: “Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь – таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов – надо бы поискать всей страной”.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет предоставлять военную помощь ни одной стране мира.

При этом он сказал: “Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. И они [действуют] так же: всегда, когда мы говорим и о Крыме, где была незаконная аннексия… они поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины”.

Санкции без Лукашенко

Европейский союз за фальсификацию результатов выборов президента и репрессии в отношении протестующих ввел адресные санкции против 40 граждан Беларуси: руководства министерства внутренних дел, главы Центризбиркома, командиров ОМОН. Санкции включают запрет на поездки в страны ЕС и замораживание активов. Гражданам и компаниям ЕС запретили проводить финансовые операции с лицами из санкционного списка.

Президента страны Александра Лукашенко в санкционный список не внесли.

США вслед за ЕС ввели санкции против белорусских чиновников. В американском санкционном списке восемь человек и тоже нет Лукашенко.

Украина намерена присоединиться к санкциям, которые ввел Евросоюз.

Беларусь ответила на ограничения своими санкциями, но список лиц, против которых их ввели, пока не опубликовали.

Президент РФ Владимир Путин по телефону поговорил с Лукашенко и обсудил, по версии Кремля, “попытки вмешательства в Беларусь извне”. Министерство иностранных дел РФ заявило, что ограничения, которые ввела Беларусь, “автоматически” применяются и в России.

Новый коронавирусный рекорд в Украине

В Украине третьи сутки подряд фиксируют рекордное количество новых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 – 1 октября болезнь подтвердили у 4633 человек.

Трамп заболел COVID-19

Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. Перед этим коронавирус выявили у советницы Трампа Хоуп Хикс. Президент и первая леди чувствуют себя хорошо, планируют оставаться в Белом доме во время лечения, заявил врач Трампа.

Бывший вице-президент страны Джо Байден, который вечером 29 октября принимал участие в очных дебатах с Трампом, сообщил, что не заразился.

Кернес выздоровел

Харьковский горсовет сообщил, что паблики и соцсети Харькова “накрыла волна слухов” о смерти мэра города Геннадия Кернеса. Жизни городского головы ничего не угрожает, подчеркнули в мэрии утром.

Вечером друг Кернеса, украинский бизнесмен Павел Фукс сообщил, что мэр Харькова получил отрицательный результат теста на COVID-19.