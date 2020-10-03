 

В Украине за сутки коронавирусом инфицированы 199 правоохранителей

03.10.2020, 5:35, Новости дня

В Украине за сутки у 199 сотрудников Министерства внутренних дел Украины подтвердили инфицирование коронавирусом. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба МВД Украины в своем Telegram-канале.

“2 октября зарегистрировано 199 работников МВД, которые заболели COVID-19. Больше всего больных правоохранителей за сутки выявлено в Днепропетровской области (17), в Сумской области (14) и в Киеве (36)”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что всего за время пандемии коронавирусом были инфицированы 6147 работников системы МВД, выздоровело 5507, умерло 16.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 2 октября в Украине COVID-19 заболел 217 661 человек, 4261 умер, 96 591 выздоровел.

В Украине третий день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции – 29 сентября в стране подтвердили 4027 случаев COVID-19, 30 сентября – 4069, 1 октября – 4633.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Украина приостановила все контакты с Беларусью

21.09 / ВОЗ оценил шаги РФ по разработке вакцины

31.07 / Apple стала самой дорогой компанией в мире

28.09 / США предостерегли третьи страны от участие в конфликте Армении и Азербайджана

02.07 / Китайская соцсеть Weibo удалила аккаунт премьера Индии

06.07 / Мать, бросившую сына в парке с пакетом на голове, отправят на принудительное лечение

25.07 / Теперь наши военные должны стоять на линии фронта с закрытыми глазами и связанными руками

15.07 / Мишустин разрешил возобновить диспансеризацию взрослых

18.08 / ЭИСИ запустил портал российских региональных практик

17.08 / Украина вышла из соглашения с Россией о взаимном учреждении торгпредств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска