В Украине за сутки коронавирусом инфицированы 199 правоохранителей

03.10.2020, 5:35, Новости дня

В Украине за сутки у 199 сотрудников Министерства внутренних дел Украины подтвердили инфицирование коронавирусом. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба МВД Украины в своем Telegram-канале.

“2 октября зарегистрировано 199 работников МВД, которые заболели COVID-19. Больше всего больных правоохранителей за сутки выявлено в Днепропетровской области (17), в Сумской области (14) и в Киеве (36)”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что всего за время пандемии коронавирусом были инфицированы 6147 работников системы МВД, выздоровело 5507, умерло 16.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 2 октября в Украине COVID-19 заболел 217 661 человек, 4261 умер, 96 591 выздоровел.

В Украине третий день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции – 29 сентября в стране подтвердили 4027 случаев COVID-19, 30 сентября – 4069, 1 октября – 4633.