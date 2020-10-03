Беларусь отзывает послов из Литвы и Польши

03.10.2020, 5:35, Новости дня

Белорусское министерство иностранных дел потребовало у посольств Польши и Литвы сократить количество работающих в Беларуси дипломатов. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, сообщает TUT.BY.

Решение о сокращении штатов дипведомств Глаз объяснил “однозначной деструктивной деятельностью со стороны указанных стран”.

Представитель министерства добавил, что в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском – вместо 50 останется 18.

Он также отметил, что послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.

Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке захвата власти и считает, что акции протеста финансируются западными странами. 17 сентября он заявил, что Беларусь закрывает границу с Литвой и Польшей.