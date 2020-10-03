В Москве стартовал финальный этап чемпионата ArtMasters

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03.10.2020, 5:20, Новости дня

В Москве стартовал финальный очный этап Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, который пройдет с 1 по 15 октября.

К выполнению заданий уже приступили сценографы и художники по костюму в мастерских в РГУ им. А.Н.Косыгина. Сценографам в течение следующей недели предстоит создать полноценные сценографические макеты, а художникам по костюмам – спроектировать сценические костюмы. Участники уже закупили все необходимые материалы и приступили к работе. Также финальные мероприятия для финалистов всех 16 компетенций Чемпионата пройдут в МИРЭА, театре «Геликон-Опера», в Школе драматического искусства, на студиях «Мосфильм» и «Союзмультфильм», в офисе Mail.ru Group и на других площадках, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В ближайшие несколько недель Чемпионат ArtMasters объединит ключевые культурные площадки столицы. Мы очень рады встретиться со всеми нашими финалистами, которые с воодушевлением ждут возможности поработать в реальных профессиональных условиях и предложить свое решение стоящих перед ними творческих задач. Мы также постарались разбавить программу финала и развлекательными мероприятиями, чтобы у наших участников осталось как можно больше ярких впечатлений от участия в ArtMasters», – сказал руководитель дирекции Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин.

Чемпионат ArtMasters проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры, Министерства просвещения и аравительства Москвы. Стратегический партнер – Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Стратегическим интернет-партнером Чемпионата стала компания Mail.ru Group.



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