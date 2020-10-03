Облитый фекалиями Пашаев написал заявление в полицию

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03.10.2020, 5:20, Новости дня

Экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что написал заявление в полицию, в котором потребовал установить нападавших на него людей.

«Я подал заявление в полицию с просьбой установить их личности. У меня его приняли в установленном законом порядке. Мне нужно установить, кто является заказчиком нападения. Добиваться возбуждения уголовного дела в отношении исполнителей акции я не буду», – рассказал ТАСС Пашаев.

В четверг Эльман Пашаев подвергся нападению около здания телеканала «360», некий мужчина облил юриста фекалиями, об этом сообщил сам защитник в интервью каналу.

Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева. Новый адвокат Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание. Другой адвокат Ефремова, Петр Хархорин, тоже попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы.

Напомним, квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии – Алании признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Пашаев признал, что нарушил Кодекс этики в общении со СМИ.

Пашаев уже трижды лишался статуса адвоката. На этот раз его лишили статуса на год. При этом он увидел плюсы в этой ситуации.



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