Помпео не планирует отменять поездку по странам Азии

03.10.2020, 5:15, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что он в эти выходные отправится в запланированную поездку в Азию для посещения стран-союзниц, несмотря на новости о том, что у президента Дональда Трампа был диагностирован коронавирус.

Помпео отправится в воскресенье в Японию, Монголию и Южную Корею. Госсекретарь, находившийся в пятницу в Хорватии, сказал журналистам перед своим возвращением в Вашингтон, что у него и его жены Сьюзен коронавирус при тестировании выявлен не был, и что в последний раз он виделся с президентом Трампом еще 15 сентября. Помпео пожелал главе государства и Первой леди скорейшего выздоровления.

Помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилуэлл в пятницу по телефону проинформировал журналистов о предстоящем азиатском турне Помпео.

По словам Стилуэлла, сначала Помпео посетит Токио. Время визита выбрано удачно: Ёсихидэ Суга, новый премьер-министр Японии, только что приступил к работе. Стилуэлл сказал, что США рассматривают встречу Помпео с новым премьером Японии в качестве подтверждения постоянно укрепляющегося партнерства двух стран.

«Как мы уже говорили, отношения между США и Японией являются краеугольным камнем мира, безопасности и процветания Индо-Тихоокеанского региона», – добавил Стилуэлл.

Стилуэлл, главный американский дипломат по Восточной Азии, сказал, что Помпео примет в Токио участие в министерском саммите Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad), в котором участвуют США, Япония, Австралия и Индия. Китай осудил создание Quad, расценив это как попытку сдержать его развитие. Нынешняя министерская встреча Quad проходит в самый сложный момент американо-китайских отношений. Помпео откровенно критикует Коммунистическую партию Китая и агрессивную внешнюю политику Пекина.

Затем госсекретарь посетит монгольскую столицу Улан-Батор. По словам Стилуэлла, это будет первое посещение Монголии Майком Помпео. США поддерживают усилия Монголии по укреплению демократических институтов и прав человека, включая свободу религии. Стилуэлл добавил: «Демократия Монголии – это модель развития для всего региона».

По словам Стилуэлла, сейчас торговые и инвестиционные связи между США и Монголией крепки, как никогда прежде.

Конечная точка визита Помпео – Сеул. Республика Корея, по словам Стилуэлла, является ключевым партнером США, отношения со страной прочны и основываются на общих ценностях.