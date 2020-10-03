Чичерина рассказала, как попала под обстрел в Карабахе

03.10.2020, 5:08, Новости дня

Российская рок-певица Юлия Чичерина рассказала, как попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе.

Видео с комментарием певицы опубликовал телеканал «360» в Telegram. По словам артистки, в результате инцидента она не получила ранений и чувствует себя отлично.

При этом Чичерина затруднилась назвать место, где именно попала под обстрел, но указала, что началось уже в зоне Карабаха. По ее словам, бомбежка осуществлялась беспилотниками, при этом прятаться людям было негде.

«Нас повыгоняли из машин, видимо, чтобы они не взорвались», – уточнила она.

Чичериной удалось укрыться под небольшим навесом торговой лавки. Она отметила, что ее спасла кошка. Известно, что кошки чувствуют места обстрелов, поэтому увидев, как спокойно животное сидело под навесом, Чичерина подсела туда же.

По словам артистки, она прибыла в Карабах, чтобы исполнить свои песни.

В Telegram-канале Kotsnews, который ведет военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, опубликовано видео обстрела, под который попала певица.

«А вот удар, под который попала Чичерина. Азербайджанцы целили по мосту через Акари, который соединяет Армению и Азербайджан. Но мост разрушить не удалось. Певица проехала по нему после того, как все стихло», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Чичерина поехала в Нагорный Карабах в качестве добровольца и попала под обстрел азербайджанских беспилотников.

Напомним, Чичерина неоднократно посещала ДНР и ЛНР после начала военного конфликта с концертами и гуманитарной помощью.

В феврале 2017 года Чичерина выпустила клип на песню «Рвать», посвященную «героям Донбасса». В сентябре Чичерина также опубликовала клип на песню «На передовой», снятый вместе со спецназом Донецкой народной республики. Кроме того, весной 2015 года она была объявлена в розыск на Украине в числе других знаменитостей.