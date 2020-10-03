 

На Западе назвали лучший танк для «третьей мировой войны»

03.10.2020, 5:08, Новости дня

Йенс Венер и Бернард Каст из Военно-исторического музея Дрездена назвали Т-72 лучшим танком для третьей мировой войны, если бы она началась во время холодной войны.

По мнению экспертов, Т-72 сравнительно недорого стоил, обладая при этом передовыми характеристиками, превосходящими западные аналоги.

«В 1970-е годы он был довольно перспективным по сравнению с танками, которые в то время были у НАТО: например, немецкий «Леопард I» с очень легкой броневой защитой или американские танки M60», – передает РИА «Новости» слова Венера.

Специалист отметил, что броня Т-72 надежно охраняла экипаж от поражающих факторов ядерного взрыва, а также последствий применения химического и бактериологического оружия. Кроме того, танк обладал высокой огневой мощью, при этом оставаясь маневренным и быстроходным.

Напомним, в феврале Минобороны опубликовало видеозапись с боевыми стрельбами модернизированных танков Т-72Б3М.



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