 

ERR – Вахтанг Кикабидзе возглавил список партии Саакашвили на выборах в Грузии

03.10.2020, 5:05, Новости дня

82-летний грузинский актёр и певец Вахтанг Кикабидзе стал первым номером в партийном списке партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», которое идёт на парламентские выборы. Как передаёт ERR, всего на выборы, назначенные на 31 октября, заявку на участие подали 58 политических партий и два предвыборных блока.


YouTube

Грузинский актёр и певец Вахтанг Кикабидзе стал первым номером в партийном списке крупнейшего оппозиционного объединения «Единое национальное движение», которое идёт на выборы с ещё несколькими партиями в блоке под названием «Сила в единстве». Как передаёт ERR, это будет первый опыт участия в выборах 82-летнего актёра и певца.

Парламентские выборы в Грузии назначены на 31 октября. Всего, по данным ЦИК Грузии, заявку на участие в выборах подали 58 политических партий и два предвыборных блока.

«Единое национальное движение» — официально зарегистрированная грузинская политическая партия, правящая партия в период президентства её лидера Михаила Саакашвили. Вскоре после ухода с поста президента Грузии Саакашвили покинул страну и в основном занимался политической деятельностью на территории Украины.

Парламентские выборы в Грузии назначены на 31 октября. Всего, по данным ЦИК Грузии, заявку на участие в выборах подали 58 политических партий и два предвыборных блока.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / DT – в Северной Корее заподозрили первый случай коронавируса — у перебежчика

15.09 / В тизере Volkswagen рассекретил некоторые характеристики об ID.4

14.09 / Пашаев ответил на критику из-за приговора Ефремову

27.06 / Выпускники юга РФ и Северного Кавказа присоединились к онлайн-празднованию

03.10 / Из-за пожаров в Луганской области эвакуируют еще одно село

16.09 / Ситуация на рынке труда может вернуться к весенним показателям в случае второй волны коронавируса – эксперт

29.06 / Ливийские племена захотели открыть в РФ счет для средств от продажи нефти

28.07 / Пентагон решил продвинуть создание гиперзвукового оружия в Австралии

11.08 / VOAэкспресс 10 августа 2020

27.09 / США ввели санкции против крупнейшего производителя чипов из Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска