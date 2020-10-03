Появилось снятое дочерью Конкина перед гибелью видео

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03.10.2020, 4:48, Новости дня

В Сети появилось видео, которое сняла на телефон дочь актера Владимира Конкина София перед гибелью.

Видео опубликовал канал «360».

На кадрах девушка танцует в раздевалке фитнес-клуба перед зеркалом под романтическую песню.

Затем Конкина прошла по коридору и засняла на видео бассейн, в котором позже произошла трагедия.

Напомним, 32-летнюю Софию Конкину 22 сентября нашли в фитнес-центре на дне бассейна. Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом «утопление». Спасти девушку не удалось.

На ее теле не было найдено следов травм. По информации СМИ, вскрытие не подтвердило, что женщина погибла в результате несчастного случая. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Адвокат семьи Юлия Нитченко сообщила, что Конкина могла стать жертвой заказного убийства. После стало известно, что в крови дочери Конкина обнаружили алкоголь и снотворное.



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