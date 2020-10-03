Названа дата второго испытательного пуска тяжелой ракеты «Ангара-А5»

03.10.2020, 4:48, Новости дня

Второй испытательный запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк планируется осуществить 24 ноября, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Запуск запланирован на 24 ноября», – приводит слова источника ТАСС.

Это будет второй – и первый за шесть лет – испытательный пуск «Ангары-А5». Летные испытания ракеты, включающие шесть пусков, планируется завершить в 2021-2022 годах.

14 августа тяжелую ракету-носитель «Ангара-А5» отправили с на космодром Плесецк с территории Центра имени Хруничева.

Напомним, в конце декабря 2014 года президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии первого в истории РФ испытательного запуска ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту об успешном проведении первого испытательного пуска ракеты-носителя.

Позже глава государства поздравил участников первого пуска ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5», отметив значимость этого события в космической отрасли. Путин выразил уверенность, что ракета-носитель «Ангара-А5» пригодится не только для нужд экономики, но и для обеспечения обороноспособности РФ и стран ОДКБ.

«Ангара» – семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов, в которое входят легкие носители «Ангара-1.2», средние – «Ангара-А3», тяжелые – «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности – «Ангара-А5В».