Мнение: Самоубийство журналистки Славиной

03.10.2020, 4:20, Разное

Диалог из эфира “Радио Комсомольская правда”:



С. Мардан:

– Так и есть. А какой человек себя может убить? Именно человек со съехавшей психикой. Я прочитал ее Фейсбук сегодня за последнюю неделю. Ничего не предвещало.

О. Кашин:

– Даже когда она вчера писала, как вломились в шесть утра в ее квартиру?

С. Мардан:

– Ну и что?

Мардан, кстати, вполне мог искренне не понимать “ну и что”. Ну ворвались, ну всё изгадили, ну высадили дверь, ну забрали все электронные приборы из дома – ноутбук ее, ноутбук мужа, все телефоны, все ее блокноты и записные книжки… Известно, кстати, всем журналистам, что технику, “изъятую при обыске”, уже НИКОГДА не возвращают, неважно, чем завершится дело – хоть полным оправданием. Какой-то, видимо, закрытый циркуляр на это есть. Такая тоже форма давления – подлого, мелочного, ну, как раз в духе времени.

Я тоже все думаю – почему она покончила с собой, да еще таким страшным образом – самосожжением? Ведь двое детей, муж… Думаю, это всё из той же темы, по которой я пишу последнее время – самоуважение. Я уже писал, что потеря самоуважения – страшный стресс, что такая потеря почти полностью изменяет личность (Мардан тут опять спросит – ну и что?) – но также и вполне вероятно, что некоторым людям без самоуважения жизнь вообще представляется бессмысленной. Грубо говоря, они перестают понимать, а КТО, собственно, должен доживать их жизнь.

Некоторые люди с большим трепетом относятся к своему дому и к своей семье – например они, не дай бог, включают это в свою внутреннюю “формулу самоуважения” – что они всегда могут защитить свой дом и своих детей от грубых вторжений… Правда, считается, что обычно такой “образ себя-защитника” более свойственен мужчинам, чем женщинам. Но и женщины бывают разные.

С другой стороны – известно ведь много случаев, когда женщины кончают с собой после изнасилования. Раньше это стандартно называлось “не в силах вынести позора” – хотя, казалось бы, какой может быть “позор”, если на девушку набросились трое или пятеро здоровых мужиков? Но женщины кончали с собой, потому что чувствовали себя оскверненными – возможно, дело опять же тут на самом деле в утрате самоуважения – “я не смогла и не смогу себя защитить”, разрушение “образа я”.

Но незаконное вторжение – причем грубое, с выламыванием дверей, без повода, ранним утром, когда тебя фактически вытаскивают из постели – это ведь тоже человек определенного психологического склада может воспринять как своего рода изнасилование. Да честно говоря, оно им и является – есть телесная неприкосновенность, есть неприкосновенность жилища, то и другое – конституционные понятия.

То есть всю эту шоблу из Следственного комитета и полиции Нижнего Новгорода, затеявших обыск в 6 утра по “делу Макаронного монстра” (да, именно так!) – можно и нужно было бы судить за изнасилование. В каком-то другом государстве. Изнасилование и доведение до самоубийства – две очень серьезные уголовные статьи.