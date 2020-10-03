Мнение: Новые иранские БПЛА

03.10.2020, 4:15, Разное

Новые иранские ударные БПЛА и дроны-камикадзе, которые поступают на вооружение Корпуса Стражей Исламской Революции. Фото сделаны в конце сентября-начале октября 2020-го года.

На текущий момент Иран уверенно входит в топ-10 стран разработчиков и производителей многофункциональных БПЛА, а также имеет обширную практику их применения, в первую очередь в Йемене.

Поэтому каждые несколько месяцев Иран представляет как модернизированные версии уже существующих БПЛА (разведывательных, ударных, корректирующих, камикадзе), так и различные новинки – как серийные, так и перспективные, которые пока еще находятся в процессе разработки.

Cъемка атомного авианосца "Нимиц" с иранского дрона.

Фотографии сделаны в конце сентября в Персидском заливе.