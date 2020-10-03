В Общественной палате Югры извинились за предложение родителям сдать детей в детдом

03.10.2020, 4:08, Новости дня

Руководитель Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа Ирина Максимова принесла извинения за высказывания члена палаты Эдуарда Логинова, предложившего передать детей государству женщине, раскритиковавшей меры поддержки семей.

Логинов, также возглавляющий общественную организацию ветеранов боевых действий «Содружество», предложил многодетной матери Надежде Пачгановой в соцсетях сдать детей в детский дом, чтобы о них заботилось государство.

Пачганова до этого критиковала критерии адресности и нуждаемости мер поддержки семей в ХМАО.

Логинов отметил РИА «Новости», что не оскорблял многодетных родителей, он сам является таковым, а написал конкретному человеку, поскольку «не смог в очередной раз пройти мимо откровенной грязи». Общественник добавил, что помогал многодетным семьям в Сургуте получить положенные льготы. По его заверениям, в ХМАО одна из лучших социальных политик в стране.

«От имени Общественной палаты Югры приношу извинения за некорректное высказывание Эдуарда Логинова в социальных сетях. Сразу хочу отметить, что это не позиция палаты, потому что понимая важную роль семьи, мы уже второй состав подряд создаем отдельную комиссию по вопросам семейной политики. Наш институт уделяет огромное внимание вопросам поддержки семьи», – сказала Максимова.

Слова Логинова «расходятся» с результатами его общественной деятельности, добавила глава региональной ОП. Она отметила, что он возглавляет гуманитарный добровольческий корпус, помогавший жителям ХМАО во время пандемии коронавируса, в том числе пожилым и семьям с детьми

«Со своей стороны хочу отметить, что мы не оставим вопрос без внимания и вынесем его на рассмотрение комиссии Общественной палаты Югры по семейной политике, пригласив и Эдуарда Логинова, и автора поста, к которому он дал комментарий. Тогда мы действительно сможем выяснить, понять, что послужило причиной такой реакции», – заключила Максимова.

Напомним, в октябре 2018 года на встрече с детьми и подростками в Кировграде чиновница Ольга Глацких, комментируя вопрос финансирования проектов по развитию способностей детей, заявила, что государство не просило их родителей рожать и оно «ничего не должно» им.