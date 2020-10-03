Врач развеял миф о защищающей от коронавируса мази

03.10.2020, 4:08, Новости дня

Положительный эффект от использования оксолиновой мази для защиты от коронавируса и ОРВИ в людных местах является мифом, сообщила врач-терапевт высшей категории, главный врач одной из московских многопрофильных клиник Татьяна Романенко.

Романенко заявила, что оксолиновая кислота – это «вещество, которое на самом деле обладает антибактериальной активностью и способствует разрушению ДНК бактериальных клеток», однако в составе средства «содержится совсем другое вещество со схожим названием – оксолин», и «убедительных данных и какой-либо доказательной базы о том, что это вещество хоть как-то действует на вирусы, в мире нет», передает «Ридус».

Кроме того, «оксолинка» «нигде не зарегистрирована в качестве лечебного средства». При этом мазь может вызывать тяжелые аллергические реакции.

Романенко подчеркнула, что когда оксолиновая мазь тестировалась на животных, негативные побочные эффекты были настолько сильными, что в США эту мазь запретили применять даже в ветеринарии.

«Эта мазь достаточно жирная, и существует определенное мнение врачей-отоларингологов, что когда мы наносим ее на слизистую носа, то мы затрудняем работу эпителия, затрудняем работу тех защитных механизмов, которые есть в носу», – отметила врач-терапевт.

Потому если человек хочет защититься от проникновения вирусов через дыхательные пути в общественных местах (в частности, в метро), то для этого следует использовать другие средства: «Когда мы используем какие-то барьерные средства, которые наносим на слизистую, возможно, тем самым мы препятствуем проникновению каких-то вирусных частиц дальше в организм. В последнее время мы отдаем предпочтение нейтральным барьерным средствам. Чаще всего на основе гиалуроновой кислоты или других нейтральных компонентов. Они создают некоторую пленку, но это не вызывает никаких негативных последствий».

Врач предупредила, что это не значит, что косметические кремы с гиалуроновой кислотой при нанесении их на слизистую носа помогут защититься от болезней во время пандемии COVID-19. Речь идет о специальных средствах, которые может выписать только лечащий врач.

Также Романенко с юмором отнеслась к идее есть больше чеснока во время пандемии и вешать «защитные амулеты с чесноком» на шею школьникам во время занятий: «Вы можете повесить себе на шею все что угодно, и это будет отгонять всех злых духов, которые летают вокруг. И, наверное, если вы съедите целый зубчик чеснока, то к вам ближе чем на метр никто не подойдет. Но говорить о том, что (надо) вешать себе чеснок на шею – здесь нет никакой ни разумности, ничего. Лучше чаще мыть руки, проветривать помещения и минимизировать посещение общественных мест».

Также она рекомендовала употреблять продукты, содержащие фитонциды (лук и чеснок), в вечернее время.

Ранее сообщалось, что в РФ выявили 9,4 тыс. новых случаев коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.