Мнение: “Малышка с характером” (2020)

03.10.2020, 4:00, Разное

И я опять про живопись.

Посмотрела в кинотеатре (!) новый (!) фильм, в оригинале названный Doorman, а у нас идущий под названием "Малышка с характером". Очень рекомендую любителям бодрых махачей: женщина-ветеран войны устраивается работать швейцаром в элитный дом, но именно в этот момент бандиты… (далее всегда работающий сюжет "Крепкого орешка").

Тут нормальный, не провисающий сценарий, очень убедительная главная тетенька, мускулистая, но симпатичная. В меру кровушки, главным злодеем — старенький, но все так же милый Жан Рено.

А в конце есть пасхалочка про живопись, которую я вам спойлерну, потому что вы так наверняка не заметите.

Весь сыр-бор на самом деле-то окажется из-за пшика. Ворам втюхают постеры маслом! Потому что обе картины сворачивают и прячут в тубусы высотой около 60-80 см (кромки, кстати, в идеальном состоянии, ха-ха).

А у подлинных рембрандтовского "Христа во время шторма на море Галилейском" и караваджиевского "Рождества со свв. Франциском и Лаврентием" размеры, соответственно, 160 × 128 см и 268 × 197 см.

(Я, кстати, с содроганием прямо в кинотеатре полезла проверять, не на дереве ли вообще рембрандт был написан (он дерево любил). Вот это был бы кадр вообще).

Отдельно доставляет в конце сцена фехтования на этих металлических тубусах. Сохранность красочного слоя после такого на картинах 17 века была бы…. Но я не переживала! Потому что знала, что даже в той кинореальности — это уменьшенные копии