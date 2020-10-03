В РФ объяснили падение доверия пользователей к американским соцсетям

03.10.2020, 3:48, Новости дня

«Дискриминация и бесконтрольное использование личных данных безусловно снижает популярность соцстей. Если политика ИТ-гигантов не изменится, люди начнут переходить на другие сервисы», – сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, комментируя сообщения о снижении «цифрового доверия» американских пользователей к крупным ИТ-платформам.

«Данные проведенных в США исследований – результат применения компаниями Facebook, Twitter и TikTok приемов по дискриминации собственных пользователей. ИТ-гиганты применяют их все чаще, – сказала Екатерина Мизулина. – Мы видим, что социальные сети удаляют и блокируют пользователей по совершенно непонятным причинам. Действия носят хаотичный характер, стандарты модерации постов и комментариев не понятны. При этом ИТ-корпорации не прикладывают никаких усилий, чтобы показать пользователям, на чем основаны эти стандарты, что разрешено на их платформах, а что запрещено».

Еще одна проблема – колоссальный размах использования платформами персональных данных пользователей. Facebook, Twitter и TikTok передают данные третьим лицам и компаниям с которыми они сотрудничают. В результате пользователи видят в своей «ленте» навязчивые рекламные публикации, что безусловно снижает доверие к этим платформам, отметила Мизулина.

«Если политика ИТ-гигантов не изменится, люди начнут искать альтернативу, переходить на использование иных сервисов. Уже сейчас конкуренты Facebook, Twitter и TikTok, прекрасно понимая суть происходящего, активно расширяют свои возможности», – подчеркнула собеседница.

«Думаю, если бы опрос о доверии пользователей к социальным сетям провели в России, мы также увидели бы значительный процент людей, скептически относящихся к политике американских ИТ-корпораций. Российские площадки, такие как «ВКонтакте» и «Одноклассники», получили бы в нашей стране больший процент доверия чем, например, Instagram или Twitter».

Эксперт также добавила, что дискуссия о регулировании деятельности соцсетей проходит сегодня не только в России. О такой необходимости заявляют в США, Великобритании, Франции и многих других странах мира. «Все в равной мере столкнулись с этой проблемой, вне зависимости от политических взглядов», – подчеркнула Мизулина.

«Такая ситуация выглядит как диктат и неконтролируемая монополия со стороны 3-4 крупнейших ИТ-платформ. Поэтому в ближайшее время законы, вводящие дополнительные обязательства для соцсетей, появятся не только в национальных законодательствах, как это уже произошло во Франции, Германии, Турции и Великобритании. Со временем мы придем к единому международному документу, регулирующему деятельность крупных интернет платформ. Вопросы безграничного влияния ИТ-гигантов на умы своих пользователей приобрели глобальный характер и уже переросли интересы какого-то отдельно взятого государства», – заключила эксперт.

Напомним, согласно данным ежегодного исследования цифрового доверия в США, самой надежной социальной платформой признана LinkedIn.

Хуже всего пользователи соцсетей оценивают Facebook, TikTok и Twitter. Всего в опросе участвовали 9 самых популярных соцсетей в США – Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, reddit, Snapchat, TikTok, Twitter и YouTube. Пользователи оценивали их по 5 категориям доверия: безопасность, легитимность, сообщество, рекламный опыт и релевантность рекламы, сообщает cossa.ru.

Отметим, что в конце сентября комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи приступил к работе над законопроектом, ужесточающим ответственность иностранных интернет-компаний за неисполнение законодательства РФ по хранению персональных данных, удалению противоправного контента и неуплате налогов с деятельности на территории страны.

Инициатива направлена на то, чтобы иностранные компании, в том числе Apple, Facebook и Twitter, открывали в РФ свои представительства и исполняли требование о хранении данных внутри страны.