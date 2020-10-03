 

Меркель пообещала вернуться к обсуждению ситуации с Навальным через две недели

03.10.2020, 3:48, Новости дня

Евросоюз дождется заключения Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту с блогером Алексеем Навальным и вернется к этому вопросу через две недели на саммите ЕС, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Европейский совет единогласно осудил попытку убийства и дал ясно понять, что применение химического оружия является серьезным нарушением международного права», – цитирует ТАСС Меркель. 

Она подчеркнула, что ЕС подождет доклада ОЗХО и через две недели вернется к этой теме в Евросовете. 

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва предложила ОЗХО направить экспертов в Россию для взаимодействия по ситуации с якобы имевшим место «отравлением» Навального. 

В клинике Charite сообщали, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера. При этом Берлин заявлял, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». Вместе с тем в Кремле заявили об отсутствии должного взаимодействия с ОЗХО по Навальному.

Глава МИД РФ Сергей Лавров призывал Берлин не политизировать ситуацию с Навальным. Также Москва требовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры о лечении и обследовании блогера.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / Добровинский сказал, кто может стать адвокатом Ефремова

13.07 / Смартфон с ОС Android 10 Go появился в продаже за 60 долларов

20.07 / Владимир Зеленский: дерзкое убийство Павла Шеремета – потеря для всей независимой прессы и журналистов 

16.07 / В Twitter объяснили массовый взлом аккаунтов знаменитостей

01.10 / В Соединенных Штатах создали самого маленького в мире робота

26.07 / Военные атташе из более чем 30 стран оценили организацию парада в Петербурге

13.09 / Зеленский объяснил выдвижение кавээнщика в мэры Одессы

24.08 / На фоне китайско-американского конфликта Тайвань хочет стать вторым Гонконгом

26.08 / Трамп отправил нацгвардию США в Висконсин для подавления протестов

20.08 / Россия вышла на 100-процентный уровень выполнения сделки ОПЕК+ по добыче нефти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска