Помпео предложить спросить Эрдогана о переброске боевиков в Карабах

03.10.2020, 3:48, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о переброске в Нагорный Карабах через территорию Турции боевиков-исламистов из района сирийской провинции Алеппо, связанных с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство».

«Эти сообщения я тоже видел. На самом деле это все, что я могу сказать на данный момент. Надеюсь, это не так. Мы видели, как сирийских боевиков перебрасывали из Сирии в Ливию. Это увеличило нестабильность, создало больше волнений, больше конфликтов, больше боев, меньше мира. Думаю, это сделает то же самое и с конфликтом в Нагорном Карабахе и вокруг него. Так что я надеюсь, что эти данные окажутся неверными», – приводит слова шефа американской дипломатии ТАСС.

«Вам стоит спросить президента [Турции Тайипа] Эрдогана <…>, но наша точка зрения весьма последовательна. <…> Это давний конфликт <…>. Когда эта напряженность усиливается <…>, [если] третьи стороны доставляют боеприпасы, системы вооружений, <…> вы усложняете ситуацию, вы увеличиваете риск гибели людей и уменьшаете возможность мира. Так что мы призвали <…> всех просто не вмешиваться в это, кроме как посредством призывов к прекращению огня и диалогу как к способу восстановления порядка и мира. <…> Конечно, мы передали это лидерам Азербайджана и Армении, а также туркам», – добавил госсекретарь США.

Тем временем пресс-служба Госдепартамента Соединенных Штатов сообщила, что исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер в субботу отправится с визитом в Турцию.

В американском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что сотрудник Госдепа с 3 по 5 октября посетит Анкару и Стамбул. «Рикер встретится с турецкими коллегами для развития отношений США с нашим союзником по НАТО, а также обсуждения ситуации в Восточном Средиземноморье и на Кавказе», – сообщили в ведомстве.

Напомним, в среду МИД РФ выразил глубокую озабоченность в связи с переброской сирийских и ливийских боевиков в зону конфликта в Нагорном Карабахе в целях непосредственного участия в боевых действиях.

В четверг Макрон подтвердил информацию о переброске в Карабах боевиков джихадистских группировок из Сирии. Позже он уточнил, что более 300 сирийских «боевиков-исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо, переброшены через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе (для участия в боевых действиях на стороне Азербайджана)». Французский лидер назвал эти данные «подтвержденным фактом».

В пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в переброске в Карабах нескольких тысяч наемников из Сирии. В тот же день Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с российским лидером Владимиром Путиным. Премьер-министр Армении также поговорил с президентом Франции, подчеркнув недопустимость вовлечения в боевые действия иностранных террористов.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в воскресенье. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.