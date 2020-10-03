 

Украинские кибермошенники обворовали россиян на 3 млн грн

03.10.2020, 3:35, Новости дня

Операторы мошеннического call-центра в Сумах выдавали себя за сотрудников банка и выманивали деньги у иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Преступную схему разработали двое жителей Сум. В центре города они образовали call-центр, операторы которого выдавали себя за сотрудников банка. Злоумышленники звонили гражданам соседней страны и выпытывали у них конфиденциальную информацию, в частности СVV-коды, номера и пин-коды банковских карт. Далее, используя эти данные, фигуранты выводили деньги с карточек потерпевших на подконтрольные счета. “Украинская правда” отмечает, что пострадавшие – граждане России.

По предварительным данным, сумма ущерба составляет около 3 млн грн. Сейчас устанавливается круг потерпевших лиц.

В помещении call-центра правоохранители провели обыск. Во время него полицейские изъяли вещественные доказательства: компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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