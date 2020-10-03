Гармаш: Мы упорно не замечаем, что трехсторонняя контактная группа превратилась в пятистороннюю

03.10.2020, 3:35, Новости дня

Существует риск того, что ради мира украинская власть может пойти на консервацию конфликта по российскому сценарию. Об этом в интервью “Обозревателю” заявил журналист, представитель Донецкой области в украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) Сергей Гармаш.

По словам журналиста, украинская власть может сделать это осознанно или неосознанно, и это будет означать развитие конфликта по приднестровскому сценарию.

“Это значит Приднестровье. Там не стреляют, но там уже 30 лет как продолжают находиться российские войска. За это время Приднестровье начало торговать с Молдовой и даже с Европой. Приднестровские чиновники пользуются кишиневским аэропортом. То есть произошла институциализация сепаратистского пророссийского анклава. А Молдова не имеет ни территориальной целостности, ни полноценного суверенитета. Молдова как будто на коротком поводке у России. Я не хочу такого сценария для Донбасса, потому что это будет означать передачу конфликта нашим детям и внукам. И всегда будет сохраняться опасность, что Россия активизирует конфликт и начнет военные действия”, – считает он.

На вопрос, в чем признаки такого риска, в том числе и в минском процессе, Гармаш ответил: “С одной стороны, на заседание делегации приходит кто-то из руководства и уверяет, что никогда мы не допустим субъективизации ОРДЛО. Но с другой, мы упорно не замечаем, что трехсторонняя контактная группа превратилась в пятистороннюю. Да, действительно, мы не подписываем никаких документов с ними, не признаем их представительств в СЦКК, но при этом “ЛДНР” отправляют в ОБСЕ документы на бланках своих “министров иностранных дел”. В СЦКК тоже. Россия заявляет, что она – посредник. Они называют себя “молодыми, развивающимися государствами”.

По мнению журналиста, Украина терпит это ради сохранения возможности диалога.

“Но если такой диалог начинает вредить, его надо возвращать в правильное русло. Или прекращать! И аргументы, что тогда Россия не отдаст пленных или начнет войну, слабы… Россия никогда ничего не будет делать для Украины или для Донбасса. Она все делает только для себя. А значит, и обмены будут, когда у нас будут те люди, в которых заинтересована Россия (и над этим нужно работать), и перемирие будет, если мы сделаем так, чтобы России было невыгодно стрелять”, – уверен он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков “ДНР” и “ЛНР”.