Полиция проверяет информацию о подготовке нападения на Лероса

03.10.2020, 3:35, Новости дня

Национальная полиция Украины проводит проверку по факту заявления народного депутата Гео Лероса об угрозах насилием. Об этом “Украинской правде” сообщил заместитель директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел Ярослав Тракало.

“В результате мониторинга СМИ по факту заявления народного депутата Главным следственным управлением Нацполиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 346 Уголовного кодекса. Проводится проверка”, – рассказал он.

2 октября Лерос в своем Facebook также опубликовал выписку из ЕРДР о том, что ведомости об угрозах от нардепа от “Слуги народа” Николая Тищенко и экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого внесены в ЕРДР.

“Согласно имеющимся материалам, установлено, что группа народных депутатов Украины – Тищенко Н. и Комарницкий Д. – угрожает народному депутату Украину Леросу Гео Багратовичу и другому народному депутату Украины совершить нападение и навредить его здоровью, нанести тяжкие телесные повреждения, уничтожить или повредить имущество в связи с его государственной и общественной деятельностью”, – говорится в документе.

Відомості про погрози Комарницького та Тищенко внесені в ЄРДР. Posted by Geo Leros on Reede, 2. Oktoober 2020

30 сентября Лерос заявил, что от офицера СБУ получил шестичасовую запись разговоров Комарницкого и Тищенко, которые якобы обсуждали, как напасть на него и еще на одного нардепа.

2 октября Лерос опубликовал видео, в котором разговаривают якобы Тищенко и Комарницкий. По утверждению Лероса, суть записанного разговора указывает на то, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак покрывают коррупционные действия Комарницкого.

Фракция “Слуга народа” исключила Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады 1 сентября он упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а Ермака назвал “агентом ГРУ Российской Федерации”. Лерос заявил, что именно Зеленский поручил главе Офиса президента Украины Ермаку “выполнять всю грязную коррупционную работу”.

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сказал, что фракция спокойно относилась к тому, что Лерос критикует Ермака, но решила исключить его из своего состава за критику президента, поскольку таким образом он перешел “красную линию”.