 

Захарова: Россия автоматически присоединится к санкциям Беларуси против Евросоюза

03.10.2020, 3:31, Разное

Ответные санкции, которые Беларусь ввела в отношении ряда официальных лиц Евросоюза, начинают автоматически применяться в РФ в соответствии с союзническими обязательствами. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Расцениваем такой шаг как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны. Опять со стороны ЕС ни слова не сказано в поддержку конституционной реформы, нацеленной на либерализацию политической системы [Беларуси] путем общенационального диалога. Что должно происходить не на улицах, а в рамках национального правового поля с привлечением всех слоев белорусского общества», —сказала Захарова.

Она не уточнила, какое именно положение соглашений между Москвой и Минском позволяет запускать единые санкционные механизмы.

Беларусь объявила о санкциях против Евросоюза и пригрозила разрывом дипотношений после того, как ЕС согласовал введение санкций против 40 официальных лиц, причастных к нарушению прав человека в стране и фальсификациям на выборах президента.

При этом Александр Лукашенко в санкционный список не попал. Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил такое решение тем, что введение ограничений против Лукашенко отразилось бы на требовании Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных. «Это дало бы Лукашенко законные основания отказаться от выполнения этих условий», — уточнил он, добавив, что санкции против Лукашенко будут введены, если он так и не сможет договориться с оппозицией.

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Источник: Новая газета



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