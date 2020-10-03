 

ЕС ввел в действие санкции против 40 белорусских чиновников

03.10.2020, 3:08, Новости дня

Евросоюз (ЕС) официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в который вошли 40 человек, исключая президента Александра Лукашенко, сообщил глава Европейского совета (ЕП) Шарль Мишель.

Мишель сообщил на итоговой пресс-конференции саммита ЕС, что в действие был введен «черный список (против Белоруссии) на 40 имен», передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, почему Лукашенко не включен в этот список, Мишель подчеркнул, что ЕС намерен «продолжать диалог» с Минском.

Напомним, Евросоюз решил ввести санкции против Белоруссии, но не стал вводить их против Турции. В ответ Минск ввел свои санкции против ЕС.

В Кремле заявили, что отсутствие в данном списке Лукашенко является «скорее позитивным» сигналом, но в целом к санкциям относится крайне негативно.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Евросоюз пожалел и турецкого лидера Реджепа Эрдогана, и главу Белоруссии Александра Лукашенко.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Дмитрий Рогозин верит в существование жизни на Марсе

14.08 / Австрия пригрозила Белоруссии санкциями ЕС

29.09 / Глава центра Гамалеи объяснил невозможность ускорить вакцинацию от коронавируса

02.07 / Bloomberg – председательство Германии в Совете ЕС станет тяжелейшим вызовом для Меркель

29.06 / Китай одобрил использование экспериментальной вакцины на военных

03.08 / В Одесской области при получении взятки задержали майора полиции

25.06 / Кубанской детской школе искусств по нацпроекту закупили музыкальные инструменты

29.06 / Москва вошла в топ-20 самых технологических городов Европы

08.07 / На Зеленского составили протоколы о нарушении антикоррупционных законов

10.07 / Great Wall выпустит новый внедорожник под маркой WEY

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска