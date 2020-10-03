Меркель назвала «единственную возможность» решить конфликт в Карабахе

03.10.2020, 3:08, Новости дня

Евросоюз выступает за перемирие в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном, военные методы не помогут решить конфликт, уверена канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы выступаем, конечно, за то, чтобы здесь было введено перемирие. Это единственная возможность мирно обсуждать решение этого сложного конфликта, но точно не военными методами», – приводит слова Меркель РИА «Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин, французский лидер Эммануэль Макрон и американский президент Дональд Трамп призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

В пятницу Армения привела вооруженные силы в полную боеготовность. Также Армения сообщила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

Напомним, в воскресенье началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.