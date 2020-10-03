Германия решила вернуть РФ задержанные таможней иконы и предметы культа

03.10.2020, 2:48, Новости дня

Берлин официально проинформировал Москву о решении вернуть более 2,9 тыс. икон и предметов культа, задержанных таможней, груз находится в таможенном управлении минфина ФРГ, где его упаковывают перед транспортировкой, заявили в посольстве России.

В посольстве сообщили, что в начале 2020 года «германская сторона официально информировала посольство о принятом решении вернуть РФ более 2,9 тыс. икон и предметов сакрального значения», в данный момент эти предметы «находятся в таможенном управлении минфина ФРГ, которое занимается их упаковкой для последующей транспортировки», передает РИА «Новости».

«Посольство рассчитывает до конца текущего года получить от германской стороны более детальные сведения о готовности груза к отправке», – добавили в дипмиссии.

Ранее в ведомстве уполномоченного правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ сообщили, что переговоры о передаче РФ конфискованных на таможне икон в основном завершены.

До этого в СМИ появилась информация, что в Германии планируют передать РФ около 3 тыс. икон, конфискованных на границе.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Сергий Привалов) сообщил, что сроки передачи пока неизвестны. Если иконы имеют культурно-историческую ценность, они должны пройти обследование и сертификацию в Минкультуры.