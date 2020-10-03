Трампа госпитализировали в военно-медицинский центр

03.10.2020, 2:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп после выявления коронавируса покинул Белый дом и отправился в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, свидетельствуют видеокадры американских новостных телеканалов.

Трамп вышел из Белого дома в костюме и защитной маске, несколько раз помахал рукой журналистам президентского пула, поднял большой палец вверх и самостоятельно пошел к ожидающему вертолету, передает ТАСС.

Перед отлетом в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд президент США выступил с обращением к американцам.

«Я хочу поблагодарить всех за огромную поддержку. Я отправлюсь в госпиталь Уолтера Рида. Думаю, со мной все хорошо, надо убедиться, что все ладно. С первой леди все хорошо. Спасибо всем, очень ценю это и никогда не забуду», – сообщил Трамп в видеообращении.

«Из предосторожности и по рекомендации его врача и медицинских экспертов президент будет работать из президентского офиса в центре Уолтера Рида в течение следующих дней», – сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, заверив, что «Трамп остается в хорошем настроении, у него легкие симптомы».

Напомним, в пятницу утром Трамп сообщил, что вместе с женой Меланьей ушел на карантин в связи с обнаружением коронавируса у советницы американского лидера Хоуп Хикс. В тот же день глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим предвыборный штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов.

Врач американского лидера Шон Конли сообщил, что президент США и первая леди планируют «оставаться в Белом доме на время выздоровления». В Белом доме подтвердили, что Трамп продолжил работу, несмотря на легкие симптомы заболевания. Вечером появились сведения о состоянии Трампа и назначенных ему препаратах.