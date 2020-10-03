Мнение: Коротко по Карабаху. 02.10.2020
03.10.2020, 2:10, Разное
Уничтоженный азербайджанский Т-90С
Коротко по Карабаху.
Азербайджан заявил, что смог занять несколько высот на границе с Карабахом, впрочем не сильно конкретизируя свои достижения.
Армяне это отрицают, заявляя еще 1 уничтоженный самолет и дрон за первую половину 2 октября.
Бомбардировке подверглись Степанакерт, Гадрут и дорога Степанакерт-Мартакерт. Сильно поврежден мост у Хакари.
МО Турции назвала заявления Трампа, Путина и Макрона о необходимости прекращения огня "не искренними" и пока что намерена продолжать.
Свежие фото и видео из зоны боев ниже.
Еще один.
Падение азербайджанского вертолета.
Место падения.
Позиции С-300 прикрывающие Ереван.
Обстрел Степанакерта.
Армяне обстреливают позиции азербайджанцев. В конце видео азербайджанцы бегут от подбитого танка, но убежать смогут не только лишь все. Армяне расстреливают бегущих из пулемета.
О России из армянских окопов.
Армяне на передовой.
Армянские добровольцы.
Певица Чичерина в Карабахе.
Работа турецких БПЛА.
Турецкие СМИ показывают трофейные армянские грузовики, которые выглядят сильно побитыми.
Удар по мосту в Хакари. Водителю "Нивы" повезло.
Источник: Colonel Cassad
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