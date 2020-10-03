 

Мнение: Коротко по Карабаху. 02.10.2020

03.10.2020, 2:10, Разное


Уничтоженный азербайджанский Т-90С

Коротко по Карабаху.

Азербайджан заявил, что смог занять несколько высот на границе с Карабахом, впрочем не сильно конкретизируя свои достижения.
Армяне это отрицают, заявляя еще 1 уничтоженный самолет и дрон за первую половину 2 октября.
Бомбардировке подверглись Степанакерт, Гадрут и дорога Степанакерт-Мартакерт.  Сильно поврежден мост у Хакари.
МО Турции назвала заявления Трампа, Путина и Макрона о необходимости прекращения огня "не искренними" и пока что намерена продолжать.

Свежие фото и видео из зоны боев ниже.


Еще один.

Падение азербайджанского вертолета.


Место падения.


Позиции С-300 прикрывающие Ереван.

Обстрел Степанакерта.

Армяне обстреливают позиции азербайджанцев. В конце видео азербайджанцы бегут от подбитого танка, но убежать смогут не только лишь все. Армяне расстреливают бегущих из пулемета.

О России из армянских окопов.

Армяне на передовой.

Армянские добровольцы.

Певица Чичерина в Карабахе.

Работа турецких БПЛА.

Турецкие СМИ показывают трофейные армянские грузовики, которые выглядят сильно побитыми.

Удар по мосту в Хакари. Водителю "Нивы" повезло.

Источник: Colonel Cassad



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