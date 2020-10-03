 

Пушков оценил избрание Кикабидзе «знаменем Саакашвили»

03.10.2020, 2:08, Новости дня

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал сообщение о том, что актер и исполнитель Вахтанг Кикабидзе возглавил партийный список партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» на выборах в парламент республики.

«Нужно ли много мужества, чтобы говорить гадости о стране, сделавшей его известным как певца и актера? Вряд ли. Таких «мужественных» в Грузии пруд пруди. Есть и такие, кто в РФ получает популярность, а потом называет ее врагом, типа Катамадзе», – написал сенатор в своем телеграм-канале.

«Я этих «мужественных» депутатов видел в ПАСЕ: все на одно лицо, искаженное ненавистью. Были и другие, но они были исключением. Так что никакого мужества, чтобы нападать на Россию, иметь не надо. Это то, что сейчас востребовано и на Западе, и в Грузии. Кикабидзе отличается разве лишь тем, что считался в СССР воплощением – привлекательным воплощением – своего народа. Это время прошло. А нынешний Кикабидзе воплощает в себе совсем другие черты», – считает Пушков.

Напомним, Кикабидзе возглавил партийный список партии Саакашвили «Единое национальное движение» на выборах в парламент республики, которые состоятся 31 октября, за отчетливые антироссийские взгляды.

Представитель «Нацдвижения» Давид Небиеридзе назвал Кикабидзе патриотом и мужественным человеком за то, что он «плюнул в лицо России, отказался от доходов, которые мог получить, выступая там».



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