Армения заявила об уничтожении пяти азербайджанских самолетов
03.10.2020, 2:08, Новости дня
Карабахские силы в пятницу уничтожили еще пять самолетов и три вертолета Азербайджана, сообщил представитель армянского минобороны Арцрун Ованнисян.
«Точными ударами подразделений армии обороны Карабаха примерно в 16.00 (15.00 мск) сбиты пять самолетов и три вертолета противника», – сообщил Ованнисян, передает РИА «Новости».
В пятницу Армения объявила, что вооруженные силы страны приведены в состояние полной боеготовности.
В тот же день представители армянской стороны сообщили об одном уничтоженном самолете и одном беспилотнике Азербайджана, а накануне – о трех сбитых самолетах. Через некоторое время там отметили, что был уничтожен второй за день самолет ВВС Азербайджана.
Также Армения сообщила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве Минской группы ОБСЕ.
Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.
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