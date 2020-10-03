Армения заявила об уничтожении пяти азербайджанских самолетов

03.10.2020, 2:08, Новости дня

Карабахские силы в пятницу уничтожили еще пять самолетов и три вертолета Азербайджана, сообщил представитель армянского минобороны Арцрун Ованнисян.

«Точными ударами подразделений армии обороны Карабаха примерно в 16.00 (15.00 мск) сбиты пять самолетов и три вертолета противника», – сообщил Ованнисян, передает РИА «Новости».

В пятницу Армения объявила, что вооруженные силы страны приведены в состояние полной боеготовности.

В тот же день представители армянской стороны сообщили об одном уничтоженном самолете и одном беспилотнике Азербайджана, а накануне – о трех сбитых самолетах. Через некоторое время там отметили, что был уничтожен второй за день самолет ВВС Азербайджана.

Также Армения сообщила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.