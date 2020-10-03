Армения назвала условие перемирия в Нагорном Карабахе
03.10.2020, 2:08, Новости дня
Перемирие в Нагорном Карабахе возможно при уходе Турции с Южного Кавказа, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью канадской газете The Globe and Mail.
«Террористы с Ближнего Востока под покровительством Турции воюют на стороне Азербайджана. Перемирие возможно только в том случае, если Турция будет устранена с Южного Кавказа», – передает слова армянского премьера ТАСС.
Ранее Пашинян заявил, что Турция обучила и перевезла тысячи наемников в Нагорный Карабах из оккупированных ею районов на севере Сирии.
Ранее МИД России сообщил, что есть сведения о переброске в Карабах боевиков незаконных вооруженных формирований. Этих боевиков, по данным МИД, перебрасывают из Сирии и Ливии.
Французский президент Эммануэль Макрон в четверг также сообщил, что у него есть информация, согласно которой боевики из Сирии отправились в Карабах, чтобы участвовать в боевых действиях.
Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.
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