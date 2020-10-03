 

Армения назвала условие перемирия в Нагорном Карабахе

03.10.2020, 2:08, Новости дня

Перемирие в Нагорном Карабахе возможно при уходе Турции с Южного Кавказа, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью канадской газете The Globe and Mail.

«Террористы с Ближнего Востока под покровительством Турции воюют на стороне Азербайджана. Перемирие возможно только в том случае, если Турция будет устранена с Южного Кавказа», – передает слова армянского премьера ТАСС.

Ранее Пашинян заявил, что Турция обучила и перевезла тысячи наемников в Нагорный Карабах из оккупированных ею районов на севере Сирии.

Ранее МИД России сообщил, что есть сведения о переброске в Карабах боевиков незаконных вооруженных формирований. Этих боевиков, по данным МИД, перебрасывают из Сирии и Ливии.

Французский президент Эммануэль Макрон в четверг также сообщил, что у него есть информация, согласно которой боевики из Сирии отправились в Карабах, чтобы участвовать в боевых действиях.

Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

10.09 / В заброшенном доме в Кемеровской области нашли пятерых пропавших детей

31.07 / В Берлине совершено нападение на ТЦ

01.07 / Георгий Джикия: уже привык, что в сторону “Спартака” так судят

14.07 / Япония указала на усиление военного сотрудничества РФ и Китая

28.07 / Украина хочет, чтобы российские офицеры вернулись в СЦКК

09.07 / Российский миллиардер готов выкупить американские монументы

06.09 / Интернет-сервис лесвосток.рф создадут на базе суперкомпьютера Сбербанка

05.07 / Космический туризм: заключен контракт с двумя путешественниками

11.07 / СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска