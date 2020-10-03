Психотерапевт оценил психологическое состояние покончившей с собой журналистки Славиной

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03.10.2020, 1:48, Новости дня

Многие склонные к самоубийству люди признаются близким, что им плохо. Не исключено, что эта женщина обращалась к окружающим ее людям, но они ее не услышали. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД психотерапевт Дмитрий Ковпак, комментируя инцидент, в результате которого в Нижнем Новгороде погибла журналист Ирина Славина.

«Проблема в том, что непрофессионал все равно вряд ли сможет заподозрить суицидальные настроения даже у близкого человека. Бывает так называемая «улыбающаяся депрессия», когда человек буквально до рокового часа ведет себя естественным образом, иногда выглядит очень оптимистично. То есть буквально перед суицидом может уверенным тоном рассказывать о планах на будущее, – считает вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации Дмитрий Ковпак. – Поэтому, увы, здесь нет гарантий. Есть просто среднестатистические наборы симптомов, о которых психиатры говорят как о типичном или среднем варианте. Но все это индивидуально».

Тем не менее, коллегам и близким стоит обращать внимание на определенные маркеры в поведении человека. «Если человек вдруг замыкается, ведет себя необычным, по сравнению с предыдущим периодом, образом и особенно с проявлением депрессивных симптомов грусти, если он как бы прощается со своим окружением, то это очень яркий сигнал. Многие склонные к суициду признаются, что им плохо. Но окружающие часто обесценивают такую жалобу, отвечая привычными фразами, вроде: «А кому сейчас легко? Надо держаться! Соберись!». Не исключено, что эта женщина даже и обращалась к людям вокруг себя, но они ее не услышали», – предположил психолог.

«Причем, по методу совершения суицида нельзя сказать о том, какая проблема, какое расстройство или какой диагноз стоит за этим. То есть уровень жестокости по отношению к себе необязательно коррелирует с диагнозом. Это лишь указывает на степень решимости», – отметил Ковпак.

Напомним, ранее в пятницу тело женщины было обнаружено у здания главка МВД в Нижнем Новгороде. Выяснилось, что погибшей является Ирина Славина (Мурахтаева), главный редактор одного из местных изданий. Славина покончила с собой, а еще год назад она на своей странице в соцсети Facebook размышляла о самоубийстве «возле проходной УФСБ (или прокуратуры города, я пока не знаю)». 

«Это хоть сколько-нибудь приблизит наше государство к светлому будущему, или моя жертва будет бессмысленна? Думаю, лучше умереть так, чем как моя бабушка от рака в 52 года», – написала тогда женщина в своем Facebook. Эти заявления вызвали беспокойство среди ее подписчиков, но Славина резко реагировала на предложения психологической помощи. 

«Суицидальное поведение, особенно приводящее к самоубийству, связано с ощущением безысходности и безнадежности. В таких случаях специалисты пользуются специальными шкалами – суицидальных мыслей и интенций, которые как раз выявляют такие состояния», – рассказал Ковпак.

«Это далеко не всегда слезы, уныние, отчаяние, которые заметны окружающим. Далеко не всегда сам человек ясно говорит о них вслух. Но иногда такие вещи все же проговариваются как бы невзначай: «жить надоело», «заснуть бы и не проснуться». Либо, бывает, человек начинает раздавать долги и при этом прощаться со всеми», – подытожил Ковпак.

В следственном управлении Следственного комитета опровергли сообщения о том, что гибель Славиной связана с проведением у нее обысков накануне. «Сообщения в ряде средств массовой информации о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились», – говорится на сайте ведомства. «Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», – заявили в СК.



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