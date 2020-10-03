Нефтеперерабатывающий завод Оксаны Марченко попал в первую сотню рейтинга крупнейших частных предприятий России

03.10.2020, 1:31, Новости дня

“Новошахтинский завод нефтепродуктов”, который контролирует жена кума президента России, народного депутата Украины от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктора Медведчука, вошел в рейтинг “200 крупнейших частных компаний России – 2020” по версии российской редакции журнала Forbes.

Годовая выручка предприятия составляет 142,7 млрд руб. (51,8 млрд грн).

Предприятие обошло в рейтинге таких российских гигантов, как “Сибирский антрацит” и “Газпром бурение” Игоря Ротенберга – сына партнера Путина по самбо Аркадия Ротенберга. Эти предприятия находятся на 89-м и 105-м местах рейтинга соответственно.

Согласно данным российского Forbes, завод также является крупнейшим предприятием Ростовской области.

Нефтяной бизнес в России формально принадлежит Марченко, кроме Новошахтинского завода, супруга Медведчука контролирует фирму “НЗНП Трейд”, которая добывает нефть на Гавриковском месторождении, а также владеет танкерами через фирму Rosewood Shipping.

Как заявляли журналисты “Схем”, “Новошахтинский завод нефтепродуктов” продает свою продукцию американской корпорации ExxonMobil, несмотря на то, что Медведчук находится под санкциями США из-за аннексии Крыма.

Медведчук – глава политсовета политической партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”, один из самых богатых депутатов Верховной Рады. Он входит в топ-100 самых зажиточных украинцев по версии журнала НВ. Издание оценило его состояние в $133 млн, он занимает 47-е место в рейтинге. Политик известен своими связями в России.