 

Нефтеперерабатывающий завод Оксаны Марченко попал в первую сотню рейтинга крупнейших частных предприятий России

03.10.2020, 1:31, Новости дня

“Новошахтинский завод нефтепродуктов”, который контролирует жена кума президента России, народного депутата Украины от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктора Медведчука, вошел в рейтинг “200 крупнейших частных компаний России – 2020” по версии российской редакции журнала Forbes.

Годовая выручка предприятия составляет 142,7 млрд руб. (51,8 млрд грн).

Предприятие обошло в рейтинге таких российских гигантов, как “Сибирский антрацит” и “Газпром бурение” Игоря Ротенберга – сына партнера Путина по самбо Аркадия Ротенберга. Эти предприятия находятся на 89-м и 105-м местах рейтинга соответственно.

Согласно данным российского Forbes, завод также является крупнейшим предприятием Ростовской области.

Нефтяной бизнес в России формально принадлежит Марченко, кроме Новошахтинского завода, супруга Медведчука контролирует фирму “НЗНП Трейд”, которая добывает нефть на Гавриковском месторождении, а также владеет танкерами через фирму Rosewood Shipping.

Как заявляли журналисты “Схем”, “Новошахтинский завод нефтепродуктов” продает свою продукцию американской корпорации ExxonMobil, несмотря на то, что Медведчук находится под санкциями США из-за аннексии Крыма.

Медведчук – глава политсовета политической партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”, один из самых богатых депутатов Верховной Рады. Он входит в топ-100 самых зажиточных украинцев по версии журнала НВ. Издание оценило его состояние в $133 млн, он занимает 47-е место в рейтинге. Политик известен своими связями в России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Главком ВКС назвал срок завершения испытаний космического комплекса «Благовест»

24.09 / Стыдливая инаугурация Лукашенко

30.08 / В Индийском океане погибло около 40 дельфинов. Вероятная причина – разлив нефти

13.07 / Главный хирург США призвал всех носить маски в общественных местах

18.07 / В Украине завершилась основная сессия ВНО

29.09 / Экономика: Белоруссия желает стать морской державой за счет России

22.08 / Немецкий журналист – советники Трампа похожи на экспертов по коррупции и мошенничеству

10.09 / В Умани хасиды устроили погром у могилы рабби Нахмана

05.08 / Компания Garmin заплатила многомиллионный выкуп хакерам

24.06 / Беглый российский бизнесмен Пугачев опубликовал фото дочерей Путина. Публично глава Кремля их не признает

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска