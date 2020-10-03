Глава Харьковской ОГА заявил, что самолет с сыном командующего Воздушных сил получил приоритет в посадке перед крушением Ан-26Ш. Дроздов отреагировал

03.10.2020, 1:31, Новости дня

Самолет с сыном командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергея Дроздова получил приоритет посадки в то время, как поступило сообщение о неисправности борта Ан-26Ш, который впоследствии потерпел крушение под Чугуевом Харьковской области, заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина”.

“Вы сказали по поводу своего сына, который находился на втором борту [он приземлился первым]. Это то, о чем я говорю: что приоритет посадки был дан второму борту, который был исправен. Вы это подтвердили, я себе никогда не позволял публично до этого разговора озвучивать эту историю, хотя я знал обо всем. При этом было известно на момент посадки первого борта, что второй неисправен”, – сообщил Кучер.

Дроздов попросил не делать поспешных выводов и дождаться экспертизы. По его словам, посадка одного борта не мешала посадке второго.

“Ан-26 находился на траверзе и совершить посадку сразу он не мог. Ему необходимо было выйти на разворот. Предыдущий самолет, который уже находился на посадочном направлении, ему совсем не мешал”, – заявил он.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего, курсанта Вячеслава Золочевского, ничего не угрожает.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

28 сентября специалисты приступили к расшифровке бортовых самописцев Ан-26Ш. 30 сентября черные ящики удалось расшифровать, но их данные не разглашали, поскольку продолжается экспертиза.