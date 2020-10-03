“Пусть они боятся”. Командующий Воздушными силами Украины призвал выделить средства на авиацию

03.10.2020, 1:31, Новости дня

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов считает, что государство должно выделять средства для дальнейшего обеспечения воздушной защиты страны, об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина”.

“В будущее мы должны войти только с мощной авиационной компонентой. Без этого не будет у нас государства, которое может себя защитить и показать. Враг, который вокруг Украины стоит, должен знать, чувствовать… Не буду скрывать: пусть они боятся того, что у нас есть. У нас есть мощные Вооруженные силы. На чем они летают? На том, что государство может обеспечить. Мы надеемся, что государство выделит средства, чтобы мы и далее могли обеспечить надежную защиту с воздуха”, – заявил Дроздов.

25 сентября в двух километрах от военного аэродрома Чугуев упал и загорелся учебный самолет Ан-26Ш. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего, курсанта Вячеслава Золочевского, ничего не угрожает.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

28 сентября специалисты приступили к расшифровке бортовых самописцев Ан-26Ш. 30 сентября черные ящики удалось расшифровать, но их данные не разглашали, поскольку продолжается экспертиза.