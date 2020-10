Байден сказал, что будет молиться за больного COVID-19 Трампа

03.10.2020, 1:31, Новости дня

Бывший вице-президент США и кандидат на пост президента от демократов Джо Байден заявил в Twitter 2 октября, что будет молиться за здоровье своего конкурента на выборах, президента США Дональда Трампа, заболевшего COVID-19.

“Мы с [супругой] Джилл желаем президенту Трампу и первой леди Меланьи Трамп скорейшего выздоровления. Мы будем продолжать молиться за здоровье и безопасность президента и его семьи”, – написал Байден.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

2 октября, через два дня после очных дебатов с Байденом, Трамп сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. Перед этим коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс. Президент и первая леди чувствуют себя хорошо, планируют оставаться дома в Белом доме во время лечения, проинформировал личный врач Трампа. Позже в тот же день в Белом доме сообщили, что Трампа госпитализируют.

Трамп на дебатах критиковал манеру ношения защитной маски оппонентом. Он говорил, что каждый раз, когда видит Байдена, тот может быть на большом расстоянии от человека, “но в самой большой маске, которую только можно вообразить”. Байден после дебатов сдал тест на COVID-19, он не заболел.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

США занимают первое место в мире по распространению заболевания. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в этой стране коронавирус подтвержден у 7,29 млн человек, 208 тыс. умерли, 2,9 млн выздоровели.