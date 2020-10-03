«Google Карты» получат ориентиры дополненной реальности

03.10.2020, 1:15, Новости дня

Пользоваться популярным сервисом «Google Карты» станет удобнее. Разработчик добавит в него так называемые ориентиры дополненной реальности.

Не каждый человек обладает настолько развитым абстрактным мышлением, чтобы быстро наложить карту на местность, которую он видит перед собой. Если на плане отобразить хотя бы главные ориентиры так, как они выглядят в реальности, использовать его станет легче.

Именно такое дополнение появится в «Google Картах». Например, если вы окажетесь на Елисейских полях в Париже, вам покажут, где на плане стоит Эйфелевая башня. В другом городе всегда найдется другой весьма заметный ориентир, от которого можно будет отмерять расстояние до нужного пользователю объекта.