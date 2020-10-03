 

На Apple подали в суд «из-за пиратского контента»

03.10.2020, 1:15, Новости дня

По нынешним правилам, владельцы приложений по первому требованию правообладателей должны удалять пиратский контент. Первая такая история случилась с магазином App Store, принадлежащей компании Apple. На него поступило сразу несколько судебных исков.

Как сообщают СМИ, требуют удалить из прайс-листов музыкальные произведения, попавшие туда пиратским способом. Истцами стали такие компании, как Sony Music Entertainment, S.B.A. Music Publishing и Universal Music.

В частности, они пожаловались на те, что в приложениях использованы песни Артура Пирожкова, Светланы Лободы и др. После получения положительного решения правообладатели ожидают удаления пиратского контента. В противном случае к магазину будут применены меры принуждения.



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