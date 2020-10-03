 

В Челябинской области ожидаются перерывы в телетрансляции

03.10.2020, 1:15, Новости дня

В ближайшие три недели телезрители в Челябинской области могут пережить ряд отключений трансляции каналов. Сигнал может исчезнуть по причине высокой солнечной активности, говорят специалисты.

 Как минимум, могут возникать помехи и краткосрочные прерывания, во время которых приемники не могут получать достаточно сильный сигнал. Проблема может проявляться не на теле-, но и на радиотрансляциях, а также в обеспечении мобильной связи.

Трудности будут возникать вплоть до 20 октября, уточняют эксперты. Пики солнечной активности ожидаются с часу до двух часов дня. В этот период суток Солнце будет находиться позади путников связи, что и будет создавать максимальные помехи. Речь идет о явлении, известном как интерференция.



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