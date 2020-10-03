Российские журналисты попали под артобстрел в Карабахе

03.10.2020, 1:08, Новости дня

Российские и армянские журналисты в микроавтобусе попали под артобстрел в Нагорном Карабахе, инцидент произошел в городе Мартакерт.

Под обстрел попали корреспондент программы «Время покажет», «Первого канала», корреспондент РИА «Новости», четыре журналиста и оператора армянских каналов, а также волонтер из США.

Журналисты посетили Мартакерт, полностью покинутый мирными жителями из-за артобстрелов. После фиксации разрушений и интервью с военными они начали возвращаться в Степанакерт, но по дороге попал под артобстрел.

«На выезде из Мартакерта, когда автобус проезжал мимо позиций военных, их накрыло неожиданно начавшимся артобстрелом. Рядом с автобусом раздался взрыв, взрывной волной выбило боковое стекло. Журналисты попадали на пол салона автобуса. Автобус проехал еще немного, после чего было принято решение остановиться и спрятаться в укрытие», – сказал корреспондент РИА «Новости».

Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал. После инцидента журналисты решили срочно покинуть город.

В четверг Азербайджан сообщил, что местные и международные журналисты попали под обстрел ВС Армении в селе Гапанлы Тертерского района.

До этого двое журналистов французского издания Le Monde пострадали при ударе азербайджанских военных в Карабахе, их доставили в местную больницу. Сообщалось, что Ален Кавали находится в стабильно тяжелом состоянии, Рафаэль Ягобзаде – в состоянии средней тяжести. Их прооперировали.

Под обстрел в Мартуни также попал заместитель главного редактора российского телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский.

В результате обстрелов пострадали и другие сотрудники СМИ.