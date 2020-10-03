 

Трамп госпитализирован

03.10.2020, 1:05, Новости дня

Президент США Дональд Трамп доставлен из Белого дома в военный госпиталь имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона – Бесесде. В госпитале ему будет предоставлена отдельная палата в которой он будет работать.

Ранее сообщалось, что Трамп и Первая леди США Мелания Трамп инфицированы COVID-19.

Пресс-служба Белого дома указала, что госпитализация проведена «из предосторожности» по рекомендации медицинских специалистов. Планируется, что Трамп проведет в больничной палате несколько дней.

Согласно источнику, знакомому с ситуацией, у президента – лихорадка средней тяжести. Он пребывает в хорошем расположении духа.

Президент принял антивиральный препарат регенерон.



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