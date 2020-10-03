 

США ввели санкции против Белоруссии

03.10.2020, 0:48, Новости дня

Соединенные Штаты объявили о введении санкций в отношении восьми белорусских чиновников, соответствующее заявление сделал американский минфин.

Санкции введены в том числе против секретаря белорусского ЦИК Елены Дмухайло, министра внутренних дел страны Юрия Караева и его заместителя, командующего внутренними войсками Юрия Назаренко, передает РИА «Новости».

В пятницу ЕС официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в который вошли 40 человек, исключая президента Александра Лукашенко.

После этого Минск ввел санкции против ряда должностных лиц Великобритании и Канады в ответ.



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