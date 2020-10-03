 

США пообещали наказать власти Белоруссии за «подрыв демократии»

03.10.2020, 0:48, Новости дня

Соединенные Штаты продолжат привлекать к ответственности власти Белоруссии за «подрыв демократии» в республике, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

«США и ЕС сегодня предприняли совместные действия против белорусских лиц, вовлеченных в усилия по подрыву демократии страны», – приводит текст заявления Помпео ТАСС.

«Соединенные Штаты продолжат привлекать к ответственности представителей белорусского правительства за подавление демократии, в том числе включенных сегодня [в санкционные списки] и 16 остающихся в них», – подчеркнул госсекретарь США.

Накануне Минфин США объявил о введении санкций в отношении восьми белорусских чиновников, включая главу МВД Юрия Караева и секретаря ЦИК Елену Дмухайло. Кроме того, Госдепартамент США объявил о введении визового стоп-листа, в итоге общий список попавших под санкции лиц увеличился до 25 человек. При этом сохраняются рестрикции против 16 лиц, которых Вашингтон считает якобы причастными к преследованию протестующих и фальсификациям на выборах 2006 года. Среди них президент Александр Лукашенко и председатель ЦИК Лидия Ермошина. Госдеп не привел конкретных персоналий, кому теперь закрыт въезд в США, отметив лишь, что визовый запрет касается 24 граждан.

Напомним также, в пятницу ЕС официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в который вошли 40 человек, исключая президента Александра Лукашенко.



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