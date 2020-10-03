Генсек ООН указал на жизнь человечества в тени ядерной катастрофы

03.10.2020, 0:08, Новости дня

Мир продолжает жить в тени ядерной катастрофы, так как прогресс по вопросу о полной ликвидации ядерных вооружений застыл, сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе выступления на заседании ГА ООН высокого уровня.

«75 лет после основания ООН и ужасающих бомбардировок Хиросимы и Нагасаки мир продолжает жить в тени ядерной катастрофы», – передает слова генсека организации РИА «Новости».

Он отметил, что некоторые страны считают ядерное оружие жизненно важным для своей национальной безопасности и выживания. По словам Гутерреша, ликвидация ядерного оружия критически необходима для сохранения жизни на Земле.

«К сожалению, прогресс в направлении полной ликвидации ядерного оружия застопорился и рискует откатиться назад», – добавил генсек ООН.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что мировую систему ядерного сдерживания дестабилизирует решение США поставить на вооружение ядерные заряды малой мощности.

Напомним, в конце января стало известно, что Соединенные Штаты начали размещать ядерное оружие малой мощности на стратегических подводных лодках. В связи с этим МИД РФ выразил серьезную обеспокоенность, констатировав, что США реально снизили порог применения ядерного оружия, допустив ведение ограниченной ядерной войны.